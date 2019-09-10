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أخبار العالم

اليونان تؤكد دعمها لقبرص في الدفاع عن سيادتها

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:53 م
كيرياكوس ميتسوتاكيس
كيرياكوس ميتسوتاكيس
أ ش أ
التقى رئيس الوزراء اليوناني ، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، وعدد من المسؤولين القبارصة خلال زيارتهم للعاصمة اليونانية أثينا.

وأوردت وكالة أنباء "جريك ريبورتر" اليونانية، أن الجانبين ناقشا التقدم في المحادثات بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك، والتي تعتبر محاولة للتوصل إلى طريقة مشتركة للخروج من مأزق القضية القبرصية التي استمرت لعدة عقود.

وناقش الجانبان اليوناني والقبرصي، الاستفزازات التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وأطلع أناستاسياديس، رئيس حكومة أثينا،على نتائج مباحثاته الأخيرة مع مبعوثة الأمم المتحدة لدى قبرص، جين هول لوت، التي عملت على نطاق واسع مع الجانبين القبرصيين لحل القضية.

ووصف الرئيس القبرصي، التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بأنها غير مقبولة، والتي تبرز المخاوف الشديدة للمجتمع القبرصي اليوناني من فرض تركيا سيطرتها الكاملة على المجتمع القبرصي التركي.

ومن جانبه، أكد ميتسوتاكيس أن اليونان ستقف دائمًا إلى جانب قبرص وتدعم جهودها لإعادة توحيد الجزيرة القبرصية.

وتعهد الزعيمان بتنسيق الإجراءات المتعلقة بالجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات من أجل تسوية قبرص، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والتي ستُعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأجرى أناستاسياديس، اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع الرئيس اليوناني بروكوبيوس بافلوبولوس، وأبلغه بآخر التطورات المتعلقة بمشكلة قبرص، وأعرب بافلوبولوس عن دعمه القوي لقبرص.

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