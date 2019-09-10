بـ فستان ذهبى .. روان بن حسين فى أحدث جلسة تصوير

نشرت نجمة السوشيال ميديا الكويتية روان بن حسين صورًا جديدة على صفحتها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"



وظهرت روان بن حسين فى الصور بإطلالة ناعمة ، حيث ارتدت فستانا ذهبيا، وشعرها المنسدل على الأكتاف وعلقت قائلة: "انت قطعة من العمل"



يذكر أن روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996م في الكويت، وحصدت الكثير من الشهرة في عمر صغير.



وانتقلت روان مؤخرا إلى العاصمة البريطانية لندن لدراسة القانون، وتأمل أن تصبح كاتبة في الأدب الفصيح وشاعرة، تدرس حاليا المحاماة في لندن، وحققت شعبية كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، خاصة لدى المهتمين بعالم الموضة والجمال.