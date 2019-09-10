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مرأة

لا تهون منها.. كوارث غير طبيعية لفقر الدم

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 06:06 م
فقرالدم
فقرالدم
قسم المراة
نشر موقع بولد سكاى بعض أسباب وعلاج مرض فقر الدم المكتسب الذى يتطور نتيجة لفشل نخاع العظم مما يؤدي إلى تقييد إنتاج خلايا الدم.

أسباب فقر الدم المكتسب
فى معظم الحالات يتطور المرض نتيجة لأسباب مجهولة وغير معروفة ولكن معظم الدراسات أثبتت أن فقر الدم المكتسب يحدث نتيجة أستهداف الجهاز المناعي عن طريق الخطأ أو عن طريق بعض العوامل البيئية مثل (البنزين) يعد أيضًا من الأسباب الرئيسية.

أعراض فقر الدم المكتسب
تختلف العلامات من شخص لأخر،يمكن أن تكون خفيفة وتظل مستقرة لفترة طويلة (سنوات) والبعض الآخر يمكن أن تكون حادة، وإذا تركت دون علاج يمكن أن تهدد الحياة مثل:-
- كدمات
- الالتهابات المتكررة
- الطفح الجلدى
- دوخة
- صداع الرأس
- جلد شاحب
- التهيج
- ألم فى الصدر

علاج فقر الدم المكتسب
يختلف العلاج حسب العمر والصحة العامة للفرد، ويوجد نوعان للعلاج وهما :- زرع نخاع العظام، العلاج المثبط للمناعة

فى الحالات الأقل خطورة تهدف العلاجات إلى تحسين الأعراض مثل نقل خلايا الدم الحمراء لتصحيح فقر الدم والمضادات الحيوية لعلاج ومنع الالتهابات أو منع النزيف الحاد.

بالنسبة للأطفال والبالغين الأصغر سنًا فأن طريقة العلاج الأنسب هى (زرع نخاع العظم)، أما بالنسبة للأفراد الذين لا يحتاجون إلى زرع نخاع العظم ، (المتقدمين فى السن أو عدم وجود متبرع مناسب) يتم علاجهم بالمثبطات المناعية.

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