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مدير برنامج إدارة المخلفات الصلبة: مصر تنتج 66 ألف طن قمامة يوميا.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:06 م
القمامة
القمامة
هاني حسين
قال حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ، إن ألمانيا استغرقت 30 عاما للارتقاء بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.

وأضاف الظنان في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن القطاع الخاص في ألمانيا عنصر أساسي في العمل على ملف المخلفات الصلبة.

وتابع حازم الظنان:" القمامة بها جزء عضوي، ومتوسط المستوى العضوي للقمامة في مصر 60% أو أكثر، ومصر تنتج 26 مليون طن سنويا من القمامة".

وأكمل الظنان:" ننتج حوالي 66 ألف طن في اليوم من القمامة، وهناك ضعف في البنية التحتية والقدرات المتواجدة للتعامل مع ملف إدارة المخلفات الصلبة".

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