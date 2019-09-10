مدير برنامج إدارة المخلفات الصلبة: مصر تنتج 66 ألف طن قمامة يوميا.. فيديو

قال حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ، إن ألمانيا استغرقت 30 عاما للارتقاء بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.



وأضاف الظنان في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن القطاع الخاص في ألمانيا عنصر أساسي في العمل على ملف المخلفات الصلبة.



وتابع حازم الظنان:" القمامة بها جزء عضوي، ومتوسط المستوى العضوي للقمامة في مصر 60% أو أكثر، ومصر تنتج 26 مليون طن سنويا من القمامة".



وأكمل الظنان:" ننتج حوالي 66 ألف طن في اليوم من القمامة، وهناك ضعف في البنية التحتية والقدرات المتواجدة للتعامل مع ملف إدارة المخلفات الصلبة".

