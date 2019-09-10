مدير برنامج إدارة المخلفات الصلبة: مصر تنتج 66 ألف طن قمامة يوميا.. فيديو

قال حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ، إن ألمانيا استغرقت 30 عاما للارتقاء بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.
وأضاف الظنان في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن القطاع الخاص في ألمانيا عنصر أساسي في العمل على ملف المخلفات الصلبة.
وتابع حازم الظنان:" القمامة بها جزء عضوي، ومتوسط المستوى العضوي للقمامة في مصر 60% أو أكثر، ومصر تنتج 26 مليون طن سنويا من القمامة".
وأكمل الظنان:" ننتج حوالي 66 ألف طن في اليوم من القمامة، وهناك ضعف في البنية التحتية والقدرات المتواجدة للتعامل مع ملف إدارة المخلفات الصلبة".
وأضاف الظنان في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن القطاع الخاص في ألمانيا عنصر أساسي في العمل على ملف المخلفات الصلبة.
وتابع حازم الظنان:" القمامة بها جزء عضوي، ومتوسط المستوى العضوي للقمامة في مصر 60% أو أكثر، ومصر تنتج 26 مليون طن سنويا من القمامة".
وأكمل الظنان:" ننتج حوالي 66 ألف طن في اليوم من القمامة، وهناك ضعف في البنية التحتية والقدرات المتواجدة للتعامل مع ملف إدارة المخلفات الصلبة".