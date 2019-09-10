الدراسة بكرة .. ننشر وصايا التعليم للمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية والمدارس، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2019/2020 غدًا بفصول رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي.



حيث شددت وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس بضرورة الالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية طبقًا لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى، وأيضًا إعداد الجدول المدرسي وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس.



كما أكدت وزارة التربية والتعليم تفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس، والالتزام بتحية العلم المصري، وترديد النشيد الوطني أثناء الطابور؛ لغرس قيم المواطنة وروح الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب، بالإضافة إلى التأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة أولأ بأول لمرحلة التعليم الأساسى.



وشددت الوزارة كذلك على ضرورة إحكام إغلاق أبواب المدارس بمجرد بدء اليوم الدراسي، وحسن معاملة أولياء الأمور وتجنب الصدام معهم وتخصيص مواعيد لزياراتهم؛ بهدف تمكينهم من متابعة أبنائهم داخل المدارس والإعلان عن هذه المواعيد بمداخل المدارس، والتأكد من هوية الزائرين وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد تأكد الإشراف اليومى من انصراف الطلاب، وإحكام غلق باب المدرسة عقب إنتهاء اليوم الدراسى.



وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة متابعة المدارس للاشتراطات الصحية واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والتنسيق مع مديريات وزارة الصحة؛ لسلامة أبنائنا الطلاب، فضلًا عن حظر استخدام أسوار المدارس لإعلانات الدروس الخصوصية ومتابعة تنفيذ ذلك، ومتابعة إلتزام المدارس بتنفيذ لائحة الانضباط المدرسى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 287 لسنة 2016، والتأكيد على نظافة المدارس من الداخل ( الأفنية، والفصول الدراسية، والطرقات وحجرات الأنشطة، ودورات المياة، والأسوار ... إلخ)، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أى مسمي من الطلاب أو أولياء أمورهم.



وقالت وزارة التربية والتعليم : من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تحقيق انتظام واستقرار العملية التعليمية.



جدير بالذكر أنه تفتح غدًا الاربعاء الموافق 11 سبتمبر 2019 ، جميع المدارس الابتدائية المصرية أبوابها، لاستقبال تلاميذ رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي المطبق عليهم نظام التعليم الجديد، لبدء أول يوم في العام الدراسي الجديد 2019/2020.



ووفقا للخريطة الزمنية الرسمية التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في جلسته الأخيرة المنعقدة يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019، أن العام الدراسي سيستمر بالنسبة لتلاميذ رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي حتى 28 مايو 2020 ، أي أنه سيستمر لمدة 37 أسبوع تقريبا.



وأكدت الخريطة الزمنية أنه بالنسبة للفصل الدراسي الأول فيستمر لتلاميذ رياض الاطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من 11 سبتمبر 2019 حتى 23 يناير 2020.



أما الفصل الدراسي الثاني، فيستمر لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من 8 فبراير 2020 حتى 28 مايو 2020.