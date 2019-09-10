ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الدراسة بكرة .. ننشر وصايا التعليم للمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 08:31 م
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
ياســـمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية والمدارس، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2019/2020 غدًا بفصول رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي.

حيث شددت وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس بضرورة الالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية طبقًا لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى، وأيضًا إعداد الجدول المدرسي وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم تفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس، والالتزام بتحية العلم المصري، وترديد النشيد الوطني أثناء الطابور؛ لغرس قيم المواطنة وروح الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب، بالإضافة إلى التأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة أولأ بأول لمرحلة التعليم الأساسى.

وشددت الوزارة كذلك على ضرورة إحكام إغلاق أبواب المدارس بمجرد بدء اليوم الدراسي، وحسن معاملة أولياء الأمور وتجنب الصدام معهم وتخصيص مواعيد لزياراتهم؛ بهدف تمكينهم من متابعة أبنائهم داخل المدارس والإعلان عن هذه المواعيد بمداخل المدارس، والتأكد من هوية الزائرين وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد تأكد الإشراف اليومى من انصراف الطلاب، وإحكام غلق باب المدرسة عقب إنتهاء اليوم الدراسى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة متابعة المدارس للاشتراطات الصحية واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والتنسيق مع مديريات وزارة الصحة؛ لسلامة أبنائنا الطلاب، فضلًا عن حظر استخدام أسوار المدارس لإعلانات الدروس الخصوصية ومتابعة تنفيذ ذلك، ومتابعة إلتزام المدارس بتنفيذ لائحة الانضباط المدرسى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 287 لسنة 2016، والتأكيد على نظافة المدارس من الداخل ( الأفنية، والفصول الدراسية، والطرقات وحجرات الأنشطة، ودورات المياة، والأسوار ... إلخ)، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أى مسمي من الطلاب أو أولياء أمورهم.

وقالت وزارة التربية والتعليم : من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تحقيق انتظام واستقرار العملية التعليمية.

جدير بالذكر أنه تفتح غدًا الاربعاء الموافق 11 سبتمبر 2019 ، جميع المدارس الابتدائية المصرية أبوابها، لاستقبال تلاميذ رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي المطبق عليهم نظام التعليم الجديد، لبدء أول يوم في العام الدراسي الجديد 2019/2020.

ووفقا للخريطة الزمنية الرسمية التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في جلسته الأخيرة المنعقدة يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019، أن العام الدراسي سيستمر بالنسبة لتلاميذ رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي حتى 28 مايو 2020 ، أي أنه سيستمر لمدة 37 أسبوع تقريبا.

وأكدت الخريطة الزمنية أنه بالنسبة للفصل الدراسي الأول فيستمر لتلاميذ رياض الاطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من 11 سبتمبر 2019 حتى 23 يناير 2020.

أما الفصل الدراسي الثاني، فيستمر لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من 8 فبراير 2020 حتى 28 مايو 2020.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي الجديد.. مواعيد بدء الدراسة وامتحانات 2020

العام الدراسي الجديد .. عدد أيام الدراسة الفعلية 205 أيام بعد حذف الإجازات

غدًا .. أول أيام العام الدراسي الجديد لتلاميذ نظام التعليم الجديد

العام الدراسي الجديد .. تعرف على أعداد المدارس المقرر بدء الدراسة بها غدًا

الدراسة بكرة .. التعليم توضح حقيقة تأجيل بدء العام الدراسي لتلاميذ النظام الجديد

الدراسة بكره .. تعرف على أنشطة التوكاتسو المقرر تطبيقها بجميع المدارس هذا العام

ترشيحاتنا

إجراءات أمنية مشددة بفرح أحمد فهمى وهنا الزاهد.. تفاصيل

طريقة عمل الفراخ فى الفرن بعد سلقها .. وصفات متنوعة ولذيذة .. بالصور

شاهد.. بث مباشر لـ مؤتمر آبل لإطلاق آيفون 11 على يوتيوب

أنيقة وجذابة.. فى عيد ميلادها شاهد أبرز إطلالات وفاء الكيلانى

بملابس رياضية.. منة فضالى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بـ نظارة شمس غريبة ومكياج جذاب.. شاهد أحدث ظهور لزوجة تامر حسنى

نهش أعضاءه التناسلية.. القصة الكاملة لانتقام عصابة من مغتصب بواسطة كلب مفترس

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة لـ الأهلى قبل مواجهة الزمالك فى السوبر

البرلمان يطالب بإعادة تقييم أسعار المواد البترولية.. ويفجر مفاجأة بشأن انخفاض الأسعار

لحظة هروب نتنياهو من صواريخ المقاومة الفلسطينية.. فيديو

والد محمد على : أصدقاء السوء حولوا ابني إلى شخص غير طبيعى

شوبير يعلن موعد مباراة السوبر المصري والملعب وعدد الجماهير

شاهد.. بث مباشر لـ مؤتمر آبل لإطلاق آيفون 11 على يوتيوب

مهمتنا تهريب الإرهابيين عبر تركيا.. مفاجآت في اعترافات قيادي إخواني بعد القبض عليه.. والداخلية بالمرصاد.. فيديو وصور

أحدها يخص مصر.. الملك سلمان يعتمد 13 قرارا جديدا

رفض إعادة مقدم التعاقد.. مرتضى منصور: أحمد الشناوي نصب علينا في 10 ملايين جنيه.. فيديو

ولا من شاف ولا من دري.. طريقة إخفاء ظهورك من قائمة مشاهدات الحالات على واتساب

قبل السوبر.. هيثم فاروق يوجه رسالة صارمة للاعبي الزمالك بسبب الأهلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعيش الإيد الشغالة.. الأسطى رانيا ست بـ100 راجل في بنها.. صور

شعر مبلل وفستان قصير .. درة بإطلالة عصرية على البحر

أنيقة وجذابة.. فى عيد ميلادها شاهد أبرز إطلالات وفاء الكيلانى