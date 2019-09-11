الحرية المصري يطلق قافلة الخير لتوفير الأدوات المدرسية خلال أيام

قرر حزب الحرية المصرى بمحافظة المنوفية إطلاق قافلة الخير بمحافظة المنوفية خلال الأيام القليلة القادمة لتوزيع الادوات المدرسية وبعض الأجهزة بالمجان للتلاميذ والطلاب المناطق والقري الأكثر احتياجا مع اقتراب بدء العام الدراسى الجديد.





وأكد المستشار محمد عبد البارى الأمين العام لحزب الحرية بمحافظة المنوفية ان القافلة تأتى فى اطار مساهمة الحزب فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" وفى ضوء حرص حزب الحرية المصرى برئاسة الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب على المشاركة الإيجابية فى مساندة جميع المبادرات الاجتماعية والإنسانية التى تقوم بها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية على أهالينا من الفقراء والبسطاء والأسر الأكثر احتياجا.



