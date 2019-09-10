ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أسامة جلال يتقدم لمنتخب مصر الأوليمبي على السعودية بعد 5 دقائق.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:20 م
منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي
أحمد هاني - حسام الحارتي
سجل أسامة جلال هدف التقدم الأول لمنتخب مصر الأوليمبي على نظيره السعودية وديا على ستاد "بترو سبورت" ضمن استعدادات الفريقين لخوض التصفيات القارية النهائية المؤهلة لاولمبياد طوكيو.

جاء أول الأهداف بعد مرور 5 دقائق من بداية المباراة عبر أسامة جلال من ركلة ركنية خرج لها حارس المرمي السعودي بشكل خاطئ.

واستقر شوقي غريب المدير الفني للفراعنة الصغار على التشكيل للمواجهة الثانية وجاء كالآتي:

عمر صلاح ، أحمد رمضان، أسامة جلال، أحمد فتوح، عمار حمدي ، أكرم توفيق، محمود مرعي ،رمضان صبحي، أمام عاشور ،طاهر محمد طاهر،صلاح محسن

ويستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة فى نهائيات بطولة أمم إفريقيا التي تستضيقها مصر خلال شهر نوفمبر القادم والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التشكيل الرسمي.. صلاح محسن يقود هجوم المنتخب الأوليمبي في مباراة السعودية الودية

رمضان صبحي كلمة السر.. منتخب مصر الأوليمبي يسجل الهدف الأول في مرمى السعودية

رمضان صبحي يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر الأوليمبي في شباك السعودية

لون الشورت يؤخر انطلاق مباراة منتخب مصر والسعودية.. فيديو

بالفيديو .. هدف صاروخي لمنتخب مصر الأوليمبي في شباك السعودية والنتيجة 3-0

المنتخب السعودي يقلص الفارق لهدفين مع نظيره المصري 1 - 3 .. فيديو

ترشيحاتنا

ترامب يقيل الصقر العجوز بطريقة مهينة: خدمات بولتون لم تعد مرغوبة

الحسين قال لي في المنام سأنجيك.. عراقى يقتل نفسه بالرشاش في ذكرى عاشوراء.. فيديو

حافية القدمين وبملابس غريبة .. مايا دياب بإطلالة غير تقليدية فى أحدث ظهور لها

صبري المنياوي: الأمور المالية سبب تعثر المفاوضات مع نجم الأهلى

شعر مبلل وفستان قصير .. درة بإطلالة عصرية على البحر

سي إن إن تكشف سر إقالة ترامب لـ بولتون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر مبلل وفستان قصير .. درة بإطلالة عصرية على البحر

أنيقة وجذابة.. فى عيد ميلادها شاهد أبرز إطلالات وفاء الكيلانى

طريقة عمل الفراخ فى الفرن بعد سلقها .. وصفات متنوعة ولذيذة .. بالصور