أسامة جلال يتقدم لمنتخب مصر الأوليمبي على السعودية بعد 5 دقائق.. فيديو

سجل أسامة جلال هدف التقدم الأول لمنتخب مصر الأوليمبي على نظيره السعودية وديا على ستاد "بترو سبورت" ضمن استعدادات الفريقين لخوض التصفيات القارية النهائية المؤهلة لاولمبياد طوكيو.



جاء أول الأهداف بعد مرور 5 دقائق من بداية المباراة عبر أسامة جلال من ركلة ركنية خرج لها حارس المرمي السعودي بشكل خاطئ.



واستقر شوقي غريب المدير الفني للفراعنة الصغار على التشكيل للمواجهة الثانية وجاء كالآتي:



عمر صلاح ، أحمد رمضان، أسامة جلال، أحمد فتوح، عمار حمدي ، أكرم توفيق، محمود مرعي ،رمضان صبحي، أمام عاشور ،طاهر محمد طاهر،صلاح محسن



ويستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة فى نهائيات بطولة أمم إفريقيا التي تستضيقها مصر خلال شهر نوفمبر القادم والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.