طريقة عمل عصير المانجو والبرتقال بالآيس كريم

يعد عصير المانجو والبرتقال من اكثر العصائر الطبيبعية الصحية، لاحتواء المانجو على عناصر لمكافحة السرطان، وتحسين عملية الهضم، واحتواء البرتقال على فيتامين سي وفيتامين أ، فيمكنك تجهيز كوب من عصير البرتقال والمانجو واضافة الايس كريم وتقديمة لطفلك.



مكونات كوب عصير المانجو والبرتقال بالأيس كريم :

½ كوب عصير برتقال

½ كوب عصير مانجو

بولة ايس كريم فانيليا

1 كوب سكر

3 قطع من الثلج



طريقة عمل عصير المانجو والبرتقال بالايس كريم :

*نضع عصير البرتقال والمانجو مع كوب السكر في الخلاط مع الخلط جيدًا.

*تجهيز كوب به ثلج وإضافة إليه العصير.

*وضع بولة الايس كريم في الكوب عند التقديم.

