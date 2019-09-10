سيدات سلة الأهلي يفوز على النصر

نجح فريق السيدات لكرة السلة بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره فريق النصر بنتيجة ٦٩ – ٦ في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.



أقيمت المباراة على الصالة المغطاة بنادي الزهور، في المواجهة الرسمية الأولى لفريق سيدات سلة الأهلي هذا الموسم والتي قدمت خلاله لاعبات الفريق مستوى أكثر من رائع ونجحن في الهيمنة على مجريات المباراة من بدايتها حتى النهاية بفضل الالتزام بتعليمات علي هاشم المدير الفني للفريق.



وتعد مباراة النصر الظهور الرسمي الأول لفريق سيدات سلة الأهلي هذا الموسم.



