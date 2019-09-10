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أخبار البلد

التعاون الاقتصادي بين مصر وأوزبكستان في ندوة .. الأحد

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:45 م
سفير أوزبكستان بالقاهرة
سفير أوزبكستان بالقاهرة
محمود نوفل
يعقد مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية ندوة بعنوان "مصر وأوزبكستان .. آفاق التعاون الاقتصادي"، وذلك بالتعاون مع سفارة جمهورية أوزبكستان بالقاهرة، ومكتبة مصر العامة.

يتحدث في الندوة، المهندس عبد السلام الخضراوي رئيس المركز، وعضو مجلس النواب، والسفير دلشاد أحدوف نائب وزير خارجية أوزبكستان، والسفير أيبيك عارف عثمانوف سفير جمهورية أوزبكستان بالقاهرة.

ويدير الندوة الدكتور محمد طلعت مساعد رئيس تحرير جريدة الجمهورية.

تناقش الندوة ما تتميز به أوزبكستان من مقومات وفرص للاستثمار تمهيدًا لمزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات، تأكيدًا على أهمية العلاقات المصرية الأوزبكية التي تشهد مزيدًا من التطور والتعاون في مختلف المجالات منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي جمهورية أوزبكستان العام الماضي.

جدير بالذكر أن أوزبكستان تحتل موقعا استراتيجيا يعد قلب آسيا الوسطى، حيث تلتف حولها كل دول المنطقة، وتبلغ مساحتها 478 ألف كم2، ومن أهم مدنها بخارى وسمرقند.

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