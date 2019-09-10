معلق يفقد النطق على الهواء عن رؤية مشجعة مثيرة.. شاهد

انتشر فيديو طريف على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "تويتر" خلال مباراة منتخبي البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية ضمن الدور الثاني لبطولة العالم لكرة السلة المقامة في الصين.



وكان المعلق الأمريكي يتحدث بحماسة عن المباراة ونتيجتها وقام مخرج بتوجيه الكاميرا على مشجعة برازيلية حسناء ترقص تشجيعا لمنتخب بلادها، ليتحدث المعلق بطريقة متلعثمه بسبب جمالها، ونتشر الفيديو مع ردود الأفعال والتعليقات الطريفة.



وحجزت الولايات المتحدة الأمريكية بطاقة إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم لكرة السلة المقامة في الصين بفوزها على البرازيل مقدمة خدمة الى تشيكيا التي التحقت بها إلى الأدوار الإقصائية رغم خسارتها أمام اليونان في اليوم الأخير من منافسات الدور الثاني الاثنين.







