فيديوجراف | منه فضالى باطلالة رياضية جديدة

شاركت الفنانة منة فضالى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها فى إحدى صالات الألعاب الرياضية.



ظهرت منة فضالى فى الصور بإطلالة رياضية، مرتدية بنطلون أسود بخط عريض باللون الأبيض، ونسقت معه سترة قطنية باللون الرمادي، وكشفت الإطلالة عن رشاقتها.



ومن خلال الفيديو جراف التالى نتعرف على المزيد ...