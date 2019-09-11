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فيديو جراف

فيديوجراف | منه فضالى باطلالة رياضية جديدة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 08:59 م
الفنانة منة فضالى
الفنانة منة فضالى
كريم عاطف
شاركت الفنانة منة فضالى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها فى إحدى صالات الألعاب الرياضية.

ظهرت منة فضالى فى الصور بإطلالة رياضية، مرتدية بنطلون أسود بخط عريض باللون الأبيض، ونسقت معه سترة قطنية باللون الرمادي، وكشفت الإطلالة عن رشاقتها.

ومن خلال الفيديو جراف التالى نتعرف على المزيد ...

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