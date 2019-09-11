وقعت في شر أعمالها.. عارضة أزياء تتهم نيمار باغتصابها

اتهمت عارضة أزياء برازيلية نجم كرة القدم «نيمار» باغتصابها وبالاحتيال والابتزاز، حيث تقدمت «انجيلا ترينداد» بشكوى إلى شرطة ساو باولو لدى عودتها من رحلة إلى باريس مايو الماضي قالت فيها بأن نجم «باريس سان جيرمان» اغتصبها عقب اجتماع تم الترتيب له مسبقًا.



وقد رفض القاضي القضية في أغسطس، مستشهدًا بـ"عدم وجود أدلة كافية"، نفى نيمار بشدة المزاعم بأنه اغتصب البرازيلية نجيلا ترينداد، والتي كان دليلها الوحيد هو مواجهة نجم الكرة بالاغتصاب بعد الإدعاءات.



حيث انتشرت مقتطفات من مقابلة تلفزيونية مع ترينداد، اتهمت فيها نيمار بـ "الاعتداء مع الاغتصاب"، قبل ساعة واحدة فقط من استعداده للعب مع البرازيل في مباراة ودية أمام كوبا، وفقًا للدايل ميل.



وجهت شرطة ساو بول أمس الثلاثاء عدة تهم إلى انجيلا ترينداد بالاحتيال الإجرامي، الإبتزاز، وتلفيق التهم، ومن المفترض أن تمثل أمام القاضي لينظر في حكمها، بالإضافة إلى محاكمة حبيبها الحالي بتهمة نشر مقاطع إباحية.



كانت النيابة العامة قد أغلقت رسميا التحقيق ضد نيمار في وقت سابق من هذا الشهر، بسبب عدم وجود أدلة ضده، وقال نيمار بأنه "لن ينسى أبدًا" هذا الحادث و"الألم" الذي تسببت فيه له ولعائلته والأشخاص الذين يعرفونه.



بدأت القضية في يونيو الماضي، مما نتج عنه عام مضطرب بالفعل لنجم البرازيل البالغ من العمر 27 عامًا، حيث لم يلعب حتى الآن مع ناديه باريس سان جيرمان هذا الموسم بعد تعرضه للإصابة، بالإضافة إلى تقارير عن فشل عودته إلى نادي برشلونة.



وقد شفى نيمار غليله وقوعها في شر أعمالها وعلق على صفحته على انستجرام بعد تداول تلك الأخبار "سأكون صادقًا ولن أقول إنني سعيد، لكن نعم ، أنا مرتاح الآن".