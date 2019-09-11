إيران تعتقل 3 أستراليين 2 منهم يحملون الجنسية البريطانية

اعتقلت السلطات الإيرانية 3 مواطنين استراليين بينهم 2 يحملان الجنسية البريطانية.



وبحسب صحيفة "الجارديان" فإن واحدة من المعتقلين هي أكاديمية استرالية بريطانية كانت تقوم بالتدريس في إحدى جامعات استراليا واعتقلت قبل شهر تقريبا.



وبرغم ان اثنين من المعتقلين يحملان الجنسية البريطانية فإن الحكومة الاسترالية هي التي تقود المفاوضات مع طهران لإطلاق سراح المعتقلين، حيث يعتقد أن سيدتين معتقلتين في أحد السجون، بينما يظل مكان رجل استرالي مجهول.



فيما أكد متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية أن الوزارة تقدم المساعدة لأسر 3 أستراليين محتجزين في إيران.



وتأتي الاعتقالات في ظل تصاعد التوتر بين إيران والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وتشارك فيه بريطانيا واستراليا.



ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن مصادر قولها إن الأكاديمية البريطانية الاسترالية محكوم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات، وتعيش في سجن انفرادي، فيما حدثت الحكومة الاسترالية نصائح السفر لإيران، محذرة مواطنيها من احتمالية اعتقالهم في إيران، ودعت الاستراليين لإعادة النظر في السفر خاصة المناطق الحدودية مع أفغانستان وإيران.