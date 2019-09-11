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أخبار البلد

جثمان العالم النووي المصري يغادر مطار القاهرة إلى مثواه الأخير

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 08:35 ص
جثمان عالم النووي
جثمان عالم النووي المصري
نورهان خفاجي وعدسة: أحمد بيسو
غادر مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، جثمان العالم المصري الدكتور أبو بكر عبد المنعم رمضان، بعد وصوله قادما من المغرب ليواري الثرى بمثواه الأخير بمحافظة الغربية.

وقالت مصادر مطلعة إن الجثمان وصل مطار القاهرة قادما على متن رحلة الخطوط المغربية رقم 272، القادمة من كازبلانكا، وتم إنهاء إجراءات وصوله وخروجه من خلال باب 35 بمطار القاهرة، برفقة أسرته التي استقبلته في المطار فور وصوله.

يذكر أن العالم المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان، هو أستاذ متفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعاعية التابعة لهيئة الطاقة الذرية، وتوفي في مدينة مراكش المغربية، إثر إصابته بعارض صحي طارئ داخل غرفته في الفندق بمنطقة أكدال بمراكش.

وكان العالم المصري متواجدا في مراكش للمشاركة في ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري منذ بداية الشهر الجاري، وشعر بإرهاق شديد أثناء الاجتماعات واستأذن للصعود إلى غرفته، ما دفعه لإبلاغ الفندق الذي حاول جاهدًا نقله إلى المستشفى إلا أنه كان قد توفى، وفقا لتصريحات السفير المصري بالمغرب.

وقال السفير المصري بالمغرب، إن النيابة العامة في مدينة مراكش قامت بتشريح جثة العالم المصري، موضحة أنه فارق الحياة إثر سكتة قلبية.
جثمان العالم النووي المصري يغادر مطار القاهرة إلى مثواه الأخير
جثمان العالم النووي المصري يغادر مطار القاهرة إلى مثواه الأخير
جثمان العالم النووي المصري يغادر مطار القاهرة إلى مثواه الأخير
جثمان العالم النووي المصري يغادر مطار القاهرة إلى مثواه الأخير
جثمان العالم النووي المصري يغادر مطار القاهرة إلى مثواه الأخير
جثمان العالم النووي المصري يغادر مطار القاهرة إلى مثواه الأخير
جثمان العالم النووي المصري يغادر مطار القاهرة إلى مثواه الأخير
جثمان العالم النووي المصري يغادر مطار القاهرة إلى مثواه الأخير
جثمان العالم النووي المصري يغادر مطار القاهرة إلى مثواه الأخير
جثمان العالم النووي المصري يغادر مطار القاهرة إلى مثواه الأخير

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