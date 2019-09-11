تراجع الدولار .. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاربعاء 11-9-2019

تباينت أسعار الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم، الاربعاء 11 سبتمبر 2019، مقابل الجنيه بأسعار أمس، الثلاثاء، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى، حيث سجل سعر الدولار اليوم الاربعاء 11 - 9 - 2019، 16.40 جنيه للشراء، و16.50 جنيه للبيع، مسجلا انخفاضا قرشا واحدا.



وفيما يلي نستعرض سعر العملات الأجنبية اليوم الاربعاء 11- 9 - 2019 بالتفصيل.



سعر اليورو



بلغ سعر اليورو الأوروبى 18.11 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع مرتفعا جنيها جنيها واحدا.



سعر الجنيه الإسترليني



بينما بلغ سعر الجنيه الإسترلينى 20.28 جنيه للشراء، و20.44 جنيه للبيع .



سعر الدولار



بينما سجل سعر الدولار اليوم الاربعاء 101- 9 - 2019، 16.40 جنيه للشراء و16.50 جنيه للبيع.



سعر الفرنك السويسري



سجل سعر الفرنك السويسرى 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع متراجعا قرشا واحدا.



سعر الين الياباني



أما سعر 100 ين ياباني، فقد بلغ 15.28 جنيه للشراء، و15.37 جنيه للبيع مرتفعا 6 قروش .



سعر اليوان الصينى



بلغ سعر اليوان الصينى 2.30 جنيه للشراء و2.32 جنيه للبيع.





