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رياضة

بعثة الأهلي تتجه إلى غينيا الاستوائية بعد ترانزيت فى إثيوبيا

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:38 ص
النادي الأهلي
النادي الأهلي
عبد الحكيم أبوعلم
غادرت بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مطار أديس أبابا في إثيوبيا، وذلك لاستكمال رحلتهم نحو غينيا الاستوائي لمواجهة امام كانو سبورت في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وظلت بعثة فريق النادي الأهلي في مطار أديس أبابا ترانزيت وذلك بعدما رحلوا في الساعات الأولى من صباح اليوم من مطار القاهرة الدولي.

وضمت القائمة شريف إكرامي حارس المرمي بعد شفائه من الإصابة ومعه على لطفى و محمد الشناوي وأحمد فتحى محمد هانى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود متولى ومحمود وحيد وعمرو السولية وحمدى فتحى وحسام عاشور وصالح جمعة و وليد سليمان ومحمد مجدى افشة و حسين الشحات ورمضان صبحى و جونيور أجايي ومروان محسن وصلاح محسن وأحمد الشيخ.

ويلحق بالبعثة في غينيا الرباعي الدولي الذي يضم كلا من : علي معلول ووليد ازارو وجيرالدو واليو ديانج.

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