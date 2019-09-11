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أخبار العالم

مؤشر جيد.. الصين تعفي 16 مجموعة سلعية أمريكية من الرسوم الجمركية

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:40 ص
الصين تعفي مجموعة
الصين تعفي مجموعة سلع أمريكية من الرسوم الجمركية
دعاء أبوهشيمة
أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، اعفاء مجموعة من السلع الأمريكية من رسوم جمركية إضافية بلغت 25% فرضتها العام الماضي، وذلك في وقت تخوض فيه بكين حربا تجارية مع واشنطن.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الإعفاءات تشمل 16 مجموعة سلعية تتراوح بين الأغذية والمبيدات الحشرية وسيبدأ تطبيقها يوم 17 سبتمبر الحالي وحتى 16سبتمبر من العام القادم.

وقد أعلنت وزارة التجارة الصينية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أنه من بين السلع التي يشملها الإعفاء، الأدوية وزيوت التشحيم.

وذكرت وزارة المالية الصينية في بيان، أن القائمة تشمل سلعا مختلفة، بما في ذلك علف الحيوانات، مشيرة إلى أن السلع الواردة في قائمتي الإعفاءات الجمركية المنشورة على موقعها لن تخضع للرسوم الإضافية التي تفرضها الصين على سلع أمريكية.

وتسعى بكين إلى تخفيف تأثير الحرب التجارية مع واشنطن دون رفع الرسوم التي فرضتها على المنتجات الزراعية الأميركية الرئيسية مثل فول الصويا وغيرها.

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