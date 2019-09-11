أول مرة في السويس.. إجراء عملية مرارة بواسطة جهاز المنظار

أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالسويس، أنه لأول مرة في مستشفيات محافظة السويس بدء التشغيل الفعلي لجهاز المنظار الجراحي بمستشفي السويس العام حيث تم إجراء جراحة استئصال مرارة لمريضة بواسطة جهاز المنظار الجديد.





وكانت شركة سوميد قد تبرعت بجهاز منظار جراحي لمستشفي السويس العام، والذي سيساهم في التخفيف من معاناة المرضى فيما يتعلق بقوائم الانتظار والتقليل من الألم الناتج عن الجراحة بالمقارنة مع الجراحات التقليدية.



