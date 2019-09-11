ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

طريقة حجز قطعة أرض بنظام الحجز الإلكتروني على موقع بنك التعمير والإسكان

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:51 ص
طريقة حجز قطعة أرض
طريقة حجز قطعة أرض بنظام الحجز الإلكتروني
محمد صبيح
تعلن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن طرح قطع أراضي متميزة وأكثر تميزا وكذا وحدات إسكان متميزة وفيلات لمتوسطي ومرتفعي الدخل فضلا عن طرح أراضي ووحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، ومن المقرر أن يبدأ الحجر الالكتروني يوم الثلاثاء المقبل 17/9/2019، التسجيل وسداد جدية الحجز لـ1268 قطعة أرض متميزة، في 9 مدن جديدة، و814 قطعة أرض أكثر تميزًا، بـ8 مدن جديدة، وذلك من خلال موقع حجز الأراضي الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان (www.hdb-reservation.com).

ويمكن للراغبين في حجز قطعة أرض من طرح وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن طريق موقع بنك التعمير والإسكان الإلكتروني عبر الخطوات التالية:

طريقة حجز قطعة أرض بنظام الحجز الالكتروني

1- الدخول إلى موقع www.hdb-reservation.com
2- الاطلاع على المشروعات المطروحة سواء أراضي أو وحدات سكنية
3- الاطلاع على كراسة شروط المشروع المرغوب في الدخول فيه
4- تسجيل حساب على موقع بنك التعمير والإسكان بالبيانات الرسمية
5- تحويل مبلغ جدية الحجز إلى حساب المشروع ببنك التعمير والإسكان
6- يتم التواصل مع خدمة عملاء البنك من خلال رقم 19995

موعد حجز قطعة أرض بنظام الحجز الالكتروني

كانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلنت بأنه سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل 17/9/2019، التسجيل وسداد جدية الحجز لـ1268 قطعة أرض متميزة، بـ9 مدن جديدة، و814 قطعة أرض أكثر تميزًا، بـ8 مدن جديدة، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى .(www.hdb-reservation.com)

وأوضح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن قطع الأراضي المتميزة، موزعة كالتالى، 50 قطعة أرض بمدينة أكتوبر الجديدة، و100 قطعة أرض بمدينة بدر، و528 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و150 قطعة أرض بمدينة السادات، و100 قطعة أرض بمدينة بنى سويف الجديدة، و100 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و40 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، و100 قطعة أرض بمدينة ناصر غرب أسيوط، و100 قطعة أرض بمدينة غرب قنا.

وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن قطع الأراضي الأكثر تميزًا، موزعة كالتالى، 300 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، و68 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، و115 قطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة، و14 قطعة أرض بمدينة العبور الجديدة، و104 قطع بمدينة المنيا الجديدة، و23 قطعة أرض بمدينة بدر، و170 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و20 قطعة أرض بمدينة أسوان الجديدة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بأسعار تبدأ من 600 جنيه للمتر .. طرح 705 قطع أراض بــ7 مدن جديدة

الثلاثاء.. بدء حجز 1268 قطعة أرض متميزة و814 قطعة أرض أكثر تميزا بالمدن الجديدة

ترشيحاتنا

11 خطوة اتخذتها الحكومة لاستبدال التوك توك بسيارات فان.. تعرف عليها

بسبب شكه في سلوك زوجته.. الإعدام شنقا لقاتل زوج شقيقته والسجن 15 عاما لـ آخرين بأسيوط

مهن الفنانين قبل التمثيل قصص كفاح ونجاح.. سامح حسين نقاش.. والفخرانى وفهمى أطباء.. وليلى عز العرب من البنوك للفن.. ونشوى مصطفى كاشير وصانعة وجبات جاهزة

نداء شرارة لـ صدى البلد: ارتديت الحجاب منذ أن كان عمري 16 عاماً

جيبة طويلة من الخلف وقصيرة من الأمام.. بسمة بإطلالة أنيقة في مهرجان تورونتو

يحمل ساقا مقطوعة بدمائها.. شاهد: نتنياهو وزوجته وسط تل أبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيم كاردشيان منهارة لإصابتها به.. تعرف على أعراض مرض الذئبة القاتلة

بإطلالة كاجوال.. هنا الزاهد تحتفل بعقد قرانها

مكشوف الصدر.. عبير صبري تثير الجدل بفستان أسود وحبات ليمون