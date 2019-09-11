طريقة حجز قطعة أرض بنظام الحجز الإلكتروني على موقع بنك التعمير والإسكان

تعلن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن طرح قطع أراضي متميزة وأكثر تميزا وكذا وحدات إسكان متميزة وفيلات لمتوسطي ومرتفعي الدخل فضلا عن طرح أراضي ووحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، ومن المقرر أن يبدأ الحجر الالكتروني يوم الثلاثاء المقبل 17/9/2019، التسجيل وسداد جدية الحجز لـ1268 قطعة أرض متميزة، في 9 مدن جديدة، و814 قطعة أرض أكثر تميزًا، بـ8 مدن جديدة، وذلك من خلال موقع حجز الأراضي الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان (www.hdb-reservation.com).
ويمكن للراغبين في حجز قطعة أرض من طرح وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن طريق موقع بنك التعمير والإسكان الإلكتروني عبر الخطوات التالية:
طريقة حجز قطعة أرض بنظام الحجز الالكتروني
1- الدخول إلى موقع www.hdb-reservation.com
2- الاطلاع على المشروعات المطروحة سواء أراضي أو وحدات سكنية
3- الاطلاع على كراسة شروط المشروع المرغوب في الدخول فيه
4- تسجيل حساب على موقع بنك التعمير والإسكان بالبيانات الرسمية
5- تحويل مبلغ جدية الحجز إلى حساب المشروع ببنك التعمير والإسكان
6- يتم التواصل مع خدمة عملاء البنك من خلال رقم 19995
ويمكن للراغبين في حجز قطعة أرض من طرح وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن طريق موقع بنك التعمير والإسكان الإلكتروني عبر الخطوات التالية:
طريقة حجز قطعة أرض بنظام الحجز الالكتروني
1- الدخول إلى موقع www.hdb-reservation.com
2- الاطلاع على المشروعات المطروحة سواء أراضي أو وحدات سكنية
3- الاطلاع على كراسة شروط المشروع المرغوب في الدخول فيه
4- تسجيل حساب على موقع بنك التعمير والإسكان بالبيانات الرسمية
5- تحويل مبلغ جدية الحجز إلى حساب المشروع ببنك التعمير والإسكان
6- يتم التواصل مع خدمة عملاء البنك من خلال رقم 19995
موعد حجز قطعة أرض بنظام الحجز الالكتروني
كانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلنت بأنه سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل 17/9/2019، التسجيل وسداد جدية الحجز لـ1268 قطعة أرض متميزة، بـ9 مدن جديدة، و814 قطعة أرض أكثر تميزًا، بـ8 مدن جديدة، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى .(www.hdb-reservation.com)
وأوضح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن قطع الأراضي المتميزة، موزعة كالتالى، 50 قطعة أرض بمدينة أكتوبر الجديدة، و100 قطعة أرض بمدينة بدر، و528 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و150 قطعة أرض بمدينة السادات، و100 قطعة أرض بمدينة بنى سويف الجديدة، و100 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و40 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، و100 قطعة أرض بمدينة ناصر غرب أسيوط، و100 قطعة أرض بمدينة غرب قنا.
وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن قطع الأراضي الأكثر تميزًا، موزعة كالتالى، 300 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، و68 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، و115 قطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة، و14 قطعة أرض بمدينة العبور الجديدة، و104 قطع بمدينة المنيا الجديدة، و23 قطعة أرض بمدينة بدر، و170 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و20 قطعة أرض بمدينة أسوان الجديدة.