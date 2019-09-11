ادخلى البهجة على أطفالك في المدرسة بعمل بوب كورن تشيكن

تقدم الشيف غادة جميل طريقة عمل بوب كورن تشيكن بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى وبالأخص للاطفال ،وخاصة خلال اليوم الدراسى ،مما يجعلهم يشعرون بالبهجة والسرور بكل ما هو جديد ،كما أنهم يفضلون تناوله.





مقادير بوب كورن تشيكن:

كورن فليكس

صدور دجاج مفرومة

بيض

بقسماط

بهارات

سماق

بابريكا

بودرة ثوم

بودرة بصل

زيت للقلي



طريقة تحضير بوب كورن تشيكن:

* تتبل قطع الدجاج بالبهارات وبودرة البصل وبودرة الثوم والبابريكا والسماق.



* تفرد على صينية فرن وتدخل الفريزر نصف ساعة.



* ثم تشكل وتغطى بالبيض والبقسماط والكورن فليكس.



* وتدخل الفريزر مرة أخرى حتى تتماسك.



* ثم تقلى في زيت قلي غزير.



* وتقدم للأطفال.