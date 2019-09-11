بحضور وكيل البرلمان.. الغضبان يلتقي بوفد بورسعيد لعرض قضايا العمل الداخلي وإزالة اللغط السياسي

شهدت الساحة السياسية في محافظة بورسعيد حالة من الاحتقان خلال الأسابيع الماضية تصدر مشهدها حزب الوفد بإطلاق العديد من البيانات في شكل من أشكال الاستنكار و الاعتراض على قرارات اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ الباسلة قابلها ردود من المحافظة مما أثار لغطا سياسيا بالشارع البورسعيدي.



ولمنع استغلال البعض للخلاف السياسي التنفيذي حرص محافظ بورسعيد علي إزالة اى لغط سياسي بالشارع البورسعيدي فعقد اجتماعا بأعضاء حزب الوفد بالمحافظة بحضور النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وبرئاسة محمد ناجي أمين الحزب بالمحافظة، وتناول اللقاء جميع قضايا العمل الداخلي بالمحافظة واتسم بالصراحة والموضوعية في إطار تبادل الرأي والرأي الآخر من خلال الموضوعية والسعي لتحقيق أفضل ما يمكن للمحافظة وأبنائها.



واستمع المحافظ إلى آراء وملاحظات أعضاء حزب الوفد حول القضايا التي أثيرت في الفترة الأخيرة وكان على رأسها المحاور المرورية الجديدة وتنقية بطاقات التموين ومشكلة مياه الشرب والنظافة والصرف الصحي واشغالات شاطئ بورسعيد وضرورة مد جسور التواصل بعقد لقاءات منتظمة ومناقشات مفتوحة مع المحافظ والمسئولين حول قضايا العمل الداخلي.



وأكد المحافظ أن المشروع يأتي في إطار السعي لتنمية المحافظة وتحقيق ما هو أفضل لأبنائها وأن قضية المحاور المرورية الجديدة حققت المستهدف منها بفك التكدس المروري وإحداث السيولة في مناطق قلب المدينة وان مشروع التطوير لهذه المحاور خاصة شارع محمد علي لم يكتمل بعد وان هناك المزيد من إجراءات التأمين وضبط حركة السير للسيارات والمشاة وان الحوادث التي وقعت بالشارع ومن خلال الاحصائيات الرسمية جميعها اخطاء شخصية بسبب القيادة.



وأضاف المحافظ أن مشكلة مياه الشرب، تمت مواجهتها بجهود مكثفة وبإشراف من الحكومة بعد الأزمة الأخيرة في ضعف وصولها إلى بورسعيد وتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لعدم تكرارها.



ونوه المحافظ إلى تركيز الجهود في مختلف الأحياء وبنفس المستوي في أعمال النظافة والتجميل دون تفرقة بين منطقة وأخرى ويبقي تعاون المواطنين وتغيير السلوكيات بشكل ايجابي لتظهر نتائج هذه الجهود في جميع المناطق ولا يعني ذلك عدم وجود مشكلات خاصة في الصرف الصحي في أحياء الزهور والضواحي ولكن هناك مشروعا كبيرا سينتهي العمل به الشهر القادم لحل هذه المشكلة تماما بعد ان ضاقت الشبكة الحالية عن استيعاب التوسعات التي تمت في مشروعات الإسكان بهذه المناطق، كما سعت المحافظة الي توفير فرص العمل للشباب سواء في المشروعات الصناعية والمشروعات التي اقيمت لهم أو من خلالهم على شاطئ المدينة وأن جميع أجهزة المحافظة تعمل ليل نهار على بذل أقصى الجهود لتقديم افضل خدمات في مختلف المجالات للمواطنين.



ووجه بإعداد تقرير رسمي خلال 48 ساعة يضم الرد علي كل المشكلات والقضايا التي أثارها أعضاء الحزب في الاجتماع وسيتم تسليم الرد رسميا لإدارة الحزب خلال 48 ساعة.