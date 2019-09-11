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سيارات

معرض فرانكفورت الدولى IAA يضم أحدث السيارات فى دورته الجديدة .. صور

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 03:01 م
صدى البلد
كريم عاطف
افتتح معرض فرانكفورت للسيارات 2019 (IAA) في ألمانيا اليوم ليضم احدث انواع السيارات فى صالات عرضه الخاص.

ويستمر المعرض فى فتح أبوابه أمام الجمهور من 11 حتى 22 من سبتمبر الحالي، ويعرض على أرضه العديد من الطرازات الجديدة الهامة المنتظر اطلاقها عالميًا في حالتها الإنتاجية.

ومن ضمن المعروض فى معرض فرانكفورت للسيارات بورش تايكان الكهربائية الجديدة كليًا من الصانع الألماني، لاند روفر ديفيندر الجديدة كليًا، هوندا E الكهربائية، إلى جانب الطرازات الاختبارية مثل هيونداي 45 EV،BMW فيجين M وغيرهم.

الجدير بالذكر أن معرض فرانكفورت للسيارات يقام عامًا بعد عام بالتبادل مع معرض باريس الدولي، وهو واحد من أهم معارض السيارات الدولية حول العالم .
معرض فرانكفورت الدولى IAA يضم أحدث السيارات فى دورته الجديدة .. صور
معرض فرانكفورت الدولى IAA يضم أحدث السيارات فى دورته الجديدة .. صور
معرض فرانكفورت الدولى IAA يضم أحدث السيارات فى دورته الجديدة .. صور
معرض فرانكفورت الدولى IAA يضم أحدث السيارات فى دورته الجديدة .. صور

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