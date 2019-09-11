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أخبار البلد

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق تمويل لتنفيذ شبكات ري حديث بالفرافرة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:53 م
اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء
محمود مطاوع
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاق تمويل لتنفيذ شبكات ري حديث، لزمام 750 فدانًا على 5 آبار بأبو منقار، بمركز الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد، وقام بالتوقيع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري.

ويأتي هذا الإتفاق في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الموارد المائية والري والبنك الأهلي، لتوفير قروض مُيسرة للمزارعين لتنفيذ شبكات الري الحديث، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وترشيد الاستخدامات المائية في مجال الزراعة.

وبناء علي هذا الاتفاق يقوم البنك الأهلي المصرى بتقديم التمويل بفائدة 5% مدعمة من الدولة لتنفيذ شبكات ري حديث لزمام 750 فدانًا علي 5 آبار بأبو منقار، مركز الفرافرة، محافظة الوادي الجديد.

وأكد وزير الري أن الوزارة تعمل على توفير كافة سُبل الدعم للمزارعين للتوسع في استخدام طرق الري الحديثة خصوصا في ظل ما نعانيه من محدودية في الموارد المائية وما نشهده من نُدرة مائية تعمل الدولة جاهدة لمواجهتها وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة وخصوصا في مجال القطاع الزراعي الذى يستهلك 95% من مواردنا المائية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن هذا المشروع يُعد ترجمة لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه لأول مرة برعاية رئيس مجلس الوزراء مع البنك الأهلي المصري كجهة تمويل وطنية، حيث سيتم تمويل الفلاحين مباشرة لإدخال الري الحديث، وسيتم التنفيذ من خلال المنافع وتقديم الدعم الفني من وزارة الموارد المائية والرى.

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