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أخبار العالم

قريبا.. الرئيس الروسي يزور السعودية وعشرات الاتفاقات على الطاولة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 03:00 م
الرئيس الروسي يزور
الرئيس الروسي يزور السعودية قريبا
دعاء أبوهشيمة
كشف وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، عن عشرات الاتفاقيات المقرر توقيعها خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية.

وقال نوفاك للصحفيين، ردا على سؤال حول عدد الاتفاقيات المزمع توقيعها خلال زيارة الرئيس بوتين إلى السعودية في شهر أكتوبر المقبل: "جاري إعداد عدد كبير من الوثائق ومنها عشرات المشاريع والاتفاقات"؛ بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية، سيرجي لافروف، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي إبراهيم العساف، قضايا التعاون بين البلدين، بما فيها، الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المملكة السعودية في أكتوبر المقبل.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه تجرى حاليا التحضيرات لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تكون هذه الزيارة ناجحة جدا.

وشهدت العلاقات السعودية الروسية تطورًا ملحوظًا، خلال العام الماضي والعام الجاري، وتشهد على ذلك كثافة تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين.

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