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تعليم

اخبار التعليم .. تعرف على مصروفات المدارس لعام 2019/2020 وطرق دفعها .. ومنح دراسية مجانية للطلاب الأفارقة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 04:20 م
قســـم التعليــــم
نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الاربعاء، العديد من الأخبار والأحداث الهامة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وينشر موقع صدى البلد موجزا لأهم اخبار التعليم المنشورة اليوم:

مصروفات المدارس لعام 2019/2020 وطرق دفعها.. 195 جنيها للثانوي

تعرف على رسوم إعادة قيد الطلاب المفصولين بمدارس الثانوي العام والفني هذا العام

بالحلوى والبالونات.. مدارس القاهرة تستقبل التلاميذ في أول يوم دراسة..صور

التعليم: 10 جنيهات غرامة غياب التلميذ عن مدرسته بدون عذر هذا العام

رئيس جامعة عين شمس يفتتح الجناح التعليمي والإداري لقسم القلب بمستشفى الباطنة

لطلاب المدارس الدولية.. 500 جنيه رسم دخول امتحان المواد القومية بالثانوية العامة

تصل لـ2700 جنيه .. تعرف على المصروفات المدرسية المقررة لـ الطلاب الوافدين هذا العام

تعرف على رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة والدبلومات هذا العام

تعرف على رسوم إعادة قيد الطلاب المفصولين بمدارس الثانوي العام والفني هذا العام

خطوات تقليل الاغتراب عبر موقع بوابة الحكومة المصرية

الأعلى للجامعات الخاصة يعلن عن منح دراسية مجانية للطلاب الأفارقة (تفاصيل)

فى أول أيام الدراسة.. أولياء الأمور والطلاب: نتمنى عاما مليئا بالعلم.. وطلبات مدارس الأطفال أثارت دهشتنا

تصل لـ2700 جنيه .. تعرف على المصروفات المدرسية المقررة لـ الطلاب الوافدين هذا العام

بينهم أبناء الشهداء .. التعليم تعفي 9 فئات من دفع الاشتراكات المدرسية.. تعرف عليها

وحدة شهادة النيل الدولية تعلن انطلاق فعاليات أول مدرسة صيفية في الرياضيات

زى مجاني للتلاميذ الأيتام وغير القادرين في الوادي الجديد

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مصروفات المدارس لعام 2019/2020 وطرق دفعها.. 195 جنيها للثانوي

تصل لـ2700 جنيه .. تعرف على المصروفات المدرسية المقررة لـ الطلاب الوافدين هذا العام

تعرف على رسوم إعادة قيد الطلاب المفصولين بمدارس الثانوي العام والفني هذا العام

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