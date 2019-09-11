السفير الياباني بمصر : التعليم حجر الزاوية في بناء الدولة والمجتمع.. صور

عقدت مائدة مستديرة حول التعليم، تحت رعاية الحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة الدول العربية.



وجرت مناقشات ساخنة حول القضايا التعليمية في كل الدول العربية وأيضًا تعريف بالجهود اليابانية التي يمكن الأخذ بها بمثابة نصائح وإرشادات في سبيل حل هذه القضايا.



وقال السفير ماساكي نوكي، سفير اليابان بالقاهرة، في تصريحات صحفية له إن التعليم وتنمية الموارد البشرية هما من العناصر الأساسية التي تمثل حجر الزاوية في بناء الدولة والمجتمع، وهما من المجالات التي تلتزم بها اليابان وعملت عليها لسنوات عديدة.



كما قام نوكي بتعريف الحاضرين بنموذج التعاون المصري –الياباني من أجل إدخال التعليم على الأسلوب الياباني في مختلف المستويات والمراحل، بما في ذلك المدارس المصرية –اليابانية EJS والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST.



وأعرب السفير الياباني بالقاهرة عن تمنياته بأن تصبح هذه الجهود الفريدة نموذجًا يحتذى به للتعاون في المنطقة العربية.

