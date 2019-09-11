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أخبار البلد

السفير الياباني بمصر : التعليم حجر الزاوية في بناء الدولة والمجتمع.. صور

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 04:53 م
السفير الياباني خلال
السفير الياباني خلال مشاركته في المائدة المستديرة
محمود نوفل
عقدت مائدة مستديرة حول التعليم، تحت رعاية الحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة الدول العربية.

وجرت مناقشات ساخنة حول القضايا التعليمية في كل الدول العربية وأيضًا تعريف بالجهود اليابانية التي يمكن الأخذ بها بمثابة نصائح وإرشادات في سبيل حل هذه القضايا.

وقال السفير ماساكي نوكي، سفير اليابان بالقاهرة، في تصريحات صحفية له إن التعليم وتنمية الموارد البشرية هما من العناصر الأساسية التي تمثل حجر الزاوية في بناء الدولة والمجتمع، وهما من المجالات التي تلتزم بها اليابان وعملت عليها لسنوات عديدة.

كما قام نوكي بتعريف الحاضرين بنموذج التعاون المصري –الياباني من أجل إدخال التعليم على الأسلوب الياباني في مختلف المستويات والمراحل، بما في ذلك المدارس المصرية –اليابانية EJS والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST.

وأعرب السفير الياباني بالقاهرة عن تمنياته بأن تصبح هذه الجهود الفريدة نموذجًا يحتذى به للتعاون في المنطقة العربية.
السفير الياباني بمصر : التعليم حجر الزاوية في بناء الدولة والمجتمع.. صور
السفير الياباني بمصر : التعليم حجر الزاوية في بناء الدولة والمجتمع.. صور
السفير الياباني بمصر : التعليم حجر الزاوية في بناء الدولة والمجتمع.. صور

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