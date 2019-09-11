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فن

وصلة غزل من متابعيها.. ياسمين عبدالعزيز بـ فستان قصير في إطلالة جذابة ..شاهد

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 05:47 م
ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز
القسم الميدانى
نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام " .

وظهرت ياسمين عبدالعزيز، في اطلالتها الجذابة مرتدية فستان قصير مكشوف الاكتاف.

وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعي ياسمين عبدالعزيز على حسابها، وعلق بعضهم بعبارات الغزل، قائلا : " عسولة - ايه الحلاوة ده - قمر والله ".

كانت ياسمين عبد العزيز ظهرت مع مني الشاذلي في أولى حلقات البرنامج في موسمه الجديد وحققت الحلقة نجاحا واسعا علي السوشيال ميديا وكشفت ياسمين عبد العزيز عن كواليس الأفلام والإعلانات التي قامت بأدائها وتحدثت عن حياتها الشخصية.

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