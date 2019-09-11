خطوبة تامر عاشور وملكة جمال الكون.. شاهد

قصة حب جمعت النجم تامر عاشور مع دارين حلمي ملكة جمال الكون لعام 2019، وقرر الثنائي الخطوبة في حفل عائلي اقتصر علي الأهل فقط.



وسيتم إقامة حفل زفاف ضخم قبل نهاية العام لكل الأصدقاء والأقارب.



تامر يعيش حالة من السعادة والتألق خلال هذه الفترة علي المستويين العملي بنجاح البومه الاخير "أيام" وبدأ تنفيذ مشروعات غنائية كبيرة مع شركة "ايرث برودكشن المملوكة لسارة الطباخ" وايضا علي مستوي الشخصي بتتويج قصة حبه بالخطوبة.



ويحيي المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا غدا "الخميس" بأحد أندية محافظة الإسكندرية.



ومن المقرر أن يقدم "عاشور"، خلال الحفل عددا من أغنياته الشهيرة منها "افترقنا، أنا راجع، قولوله سماح، هاجي على نفسي، بيت كبير، أنا بستسلم، كلموها عني، قالولي نسيك، ذكريات كدابة، أنت اخترت، تسلم، بالإضافة لعدد من أغنيات أحدث ألبوماته الغنائية "أيام".