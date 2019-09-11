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أخبار العالم

بعد شائعات عن انتحاره.. حقيقة وفاة جنرال جزائري في مكتبه

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:00 م
رئيس أركان الجيش
رئيس أركان الجيش الجزائري
وكالات
بعد انتشار شائعات حول انتحاره، أكدت وسائل إعلام جزائرية عن وفاة الجنرال جمال عمرون الذي كان يشغل منصب مدير وحدة صناعة الألبسة العسكرية ولواحقها بالعاصمة الجزائرية.

ونقلت صحيفة "النهار" الجزائربة عمن وصفتهم بمصادر متطابقة، فإن الجنرال عمرون كان داخل مكتبه لحظة وفاته، بمقر وحدة صناعة الألبسة العسكرية بالخروبة.

وقالت ذات المصادر إن العميد جمال عمرون قد أصيب بسكتة قلبية، في الساعات الأولى من بداية عمله صباح اليوم.

وقد فتحت المصالح المختصة تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة، بانتظار صدور تقرير الطبيب الشرعي، مثلما هو معمول به في كل حالات الوفاة بالسكتة القلبية.

وتنحدر أصول العميد جمال عمرون من ولاية تيزي وزو، وتحديدا من ضواحي الأربعاء نايث إيراثن.

وكان الفقيد قد تمت ترقيته من رتبة عقيد إلى رتبة عميد منذ سنة ونصف السنة.

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