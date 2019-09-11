ترامب يلمح بتخفيف العقوبات على إيران..ويؤكد: طهران تريد التوصل لاتفاق مع أمريكا

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يحضر لاجتماع مع نظيره الإيراني حسن روحاني خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقال إنه يعتقد أن إيران تريد التوصل لاتفاق مع واشنطن.



وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء بأن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة ما دامت العقوبات الأمريكية قائمة.



ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن روحاني قوله "من منظور الحكومة والبرلمان والشعب الإيراني، لا معنى للمفاوضات مع أمريكا ما دامت العقوبات قائمة".



وكانت وكالة "بلومبرج" الأمريكية قد قالت في تقرير لها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس تخفيض العقوبات الأمريكية على إيران من أجل تسهيل عملية الدخول في المفاوضات النووية.



