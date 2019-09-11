ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روسيا ترد على إعلان نتنياهو عزمه ضم غور الأردن إلى إسرائيل

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:57 م
وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية
أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن وزارة الخارجية الروسية تأكيدها أن موسكو تشارك العالم العربي قلقه إزاء إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن.

كان نتنياهو قد أعلن أن إسرائيل ستفرض سيطرتها على مستوطنات الضفة الغربية والمناطق الاستراتيجية وغور الأردن وشمال البحر الميت بمجرد إعلان الحكومة المقبلة.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن إدانة المملكة القاطعة لإعلان نتنياهو، مؤكدة أن هذا الإعلان يعتبر تصعيدًا بالغ الخطورة.

ووجهت حكومة الإمارات تحذيرًا صارمًا من خطورة التصعيد للوضع في المنطقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتنياهو: إسرائيل ستفرض سيادتها على الضفة وغور الأردن وشمال البحر الميت

إعلان نتنياهو تصعيد بالغ الخطورة.. السعودية تدعو التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ

سلة الخضار وموقع تعميد المسيح.. ما هو غور الأردن الذي تعهد نتنياهو بضمه لـ إسرائيل

إدانة عربية جديدة لقرار نتنياهو بضم غور الأردن وشمال البحر الميت

إدانة عربية واسعة لتصريحات نتنياهو.. أبرز عناوين الصحف السعودية

غور الأردن.. منطقة أشعلت غضب العالم العربي ..فماذا تعرف عنها

ترشيحاتنا

في أول يوم مدرسة.. ناهد السباعي تنشر صورة لابنة شقيقها الراحل

بشرطين.. والد الطفل المخنوق في المدرسة السعودية يعلن تنازله عن قاتل ابنه

اتحسدتي.. منة فضالى بإطلالة حزينة تثير تساؤلات المتابعين

عقدة الخواجة.. شاهد إطلالة هيفاء وهبي مع أحمد الفيشاوي وأحمد داود

مدرس ثانوي يعاقب طالبات تضعن المكياج بأغرب طريقة.. لن تصدق ما فعله!

شاهد.. مصرع 5 أشخاص بعد سقوط سيارة من أعلي محور صفط اللبن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجمل نساء الكون .. دارين حلمي خطيبة تامر عاشور تبهر جمهوره بأنوثتها

بـ حذاء وبنطلون غريب.. سميرة سعيد تتعرض للانتقاد في أحدث ظهور لها

بـ رسمة الثعبان..نسرين إمام بفستان أسود جرئ