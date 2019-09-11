روسيا ترد على إعلان نتنياهو عزمه ضم غور الأردن إلى إسرائيل

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن وزارة الخارجية الروسية تأكيدها أن موسكو تشارك العالم العربي قلقه إزاء إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن.





كان نتنياهو قد أعلن أن إسرائيل ستفرض سيطرتها على مستوطنات الضفة الغربية والمناطق الاستراتيجية وغور الأردن وشمال البحر الميت بمجرد إعلان الحكومة المقبلة.





وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن إدانة المملكة القاطعة لإعلان نتنياهو، مؤكدة أن هذا الإعلان يعتبر تصعيدًا بالغ الخطورة.



