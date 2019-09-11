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أخبار العالم

ميركل تحذر من خطورة الأوضاع في ليبيا

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 08:50 م
المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
أ ش أ
حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء من خطورة الأوضاع في ليبيا.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) -في نشرتها باللغة الإنجليزية- أن ميركل أبلغت أعضاء المجلس الأدنى في البرلمان الألماني "بوندستاج" أن الموقف فى ليبيا ينطوى على مخاطر من شأنها زعزعة الاستقرار فى القارة الإفريقية بأسرها".

وقالت ميركل "إن الموقف في ليبيا يتطور بذات الأبعاد التي حدثت في سوريا، ومن ثم فقد بات ضروريا أن نبذل كل جهد ممكن من أجل ضمان عدم تحوله إلى حرب بالوكالة وألمانيا سوف تقوم بدورها من أجل تحقيق هذا الهدف".

وتابعت "إن الأوضاع في إفريقيا ككل سوف تتعرض لعدم الاستقرار حال عدم استقرار ليبيا".

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