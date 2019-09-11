أول تعليق من تامر عاشور بعد خطوبته من دارين حلمي ملكة جمال الكون

نشر الفنان تامر عاشور عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة تجمعه بخطيبته دارين حلمي.





وعلّق عليها قائلًا: "مش هذوق في الكلام وأقول قصة حب كبيرة أنا عرفت دارين حلمي من فترة قريبة وهقول إن "دارين" إنسانة مُخلصة محترمة وهقول إني بحبها قدّام كل الناس وأتمنى تعيش معايا العمر كله وربنا يبارك في حياتنا مع بعض ويبعد عننا كل حاجة وحشة".





قصة حب تامر عاشور وخطيبته





قصة حب جمعت النجم تامر عاشور مع دارين حلمي ملكة جمال الكون عام 2019، ليقرّر الثنائي الارتباط والاحتفال بـ الخطوبة في حفل عائلي اقتصر علي الأهل فقط، على أن يتم إقامة حفل زفاف ضخم قبل نهاية العام لكل الأصدقاء والأقارب.





من هي دارين حلمي خطيبة تامر عاشور





وتتميز خطيبة الفنان تامر عاشور ، دارين حلمى ملكة جمال الكون لعام 2019 ، بالأناقة والجمال الطبيعي، وهي شقراء تتميز بألوان العيون الخضراء، وقوامها الرشيق والمتناسق مع وزنها وطولها المثالي.





20 صورة لـ دارين حلمي خطيبة تامر عاشور





ونقدّم لكم أبرز 20 صورة تكشف عن جمال دارين حلمي خطيبة تامر عاشور وأناقتها ، بعد أن أبدى جمهور تامر عاشور اعجابه وانبهاره بأنوثتها.





من جانبه يعيش تامر عاشور حالة من السعادة والتألق خلال هذه الفترة على المستويين العملي بنجاح ألبومه الأخير "أيام" وبدأ تنفيذ مشروعات غنائية كبيرة مع شركة "ايرث برودكشن المملوكة سارة الطباخ" وأيضًا على المستوى الشخصي بتتويج قصة حبه بالخطوبة.



