ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أول تعليق من تامر عاشور بعد خطوبته من دارين حلمي ملكة جمال الكون

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 09:16 م
صدى البلد
أحمد البهى
نشر الفنان تامر عاشور عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة تجمعه بخطيبته دارين حلمي.

وعلّق عليها قائلًا: "مش هذوق في الكلام وأقول قصة حب كبيرة أنا عرفت دارين حلمي من فترة قريبة وهقول إن "دارين" إنسانة مُخلصة محترمة وهقول إني بحبها قدّام كل الناس وأتمنى تعيش معايا العمر كله وربنا يبارك في حياتنا مع بعض ويبعد عننا كل حاجة وحشة". 

قصة حب تامر عاشور وخطيبته 

قصة حب جمعت النجم تامر عاشور مع دارين حلمي ملكة جمال الكون عام 2019، ليقرّر الثنائي الارتباط والاحتفال بـ الخطوبة في حفل عائلي اقتصر علي الأهل فقط، على أن يتم إقامة حفل زفاف ضخم قبل نهاية العام لكل الأصدقاء والأقارب.

من هي دارين حلمي خطيبة تامر عاشور 

وتتميز خطيبة الفنان تامر عاشور، دارين حلمى ملكة جمال الكون لعام 2019، بالأناقة والجمال الطبيعي، وهي شقراء تتميز بألوان العيون الخضراء، وقوامها الرشيق والمتناسق مع وزنها وطولها المثالي.

20 صورة لـ دارين حلمي خطيبة تامر عاشور 

ونقدّم لكم أبرز 20 صورة تكشف عن جمال دارين حلمي خطيبة تامر عاشور وأناقتها ، بعد أن أبدى جمهور تامر عاشور اعجابه وانبهاره بأنوثتها.

من جانبه يعيش تامر عاشور حالة من السعادة والتألق خلال هذه الفترة على المستويين العملي بنجاح ألبومه الأخير "أيام" وبدأ تنفيذ مشروعات غنائية كبيرة مع شركة "ايرث برودكشن المملوكة سارة الطباخ" وأيضًا على المستوى الشخصي بتتويج قصة حبه بالخطوبة.

ويُحيي المطرب تامر عاشور حفلاً غنائيًا غدًا "الخميس" بأحد أندية محافظة الإسكندرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تامر عاشور يطرح كليب أغنية من غير ما أحكيلك

تامر عاشور يحيي حفلا في المنصورة.. 8 سبتمبر

خطوبة تامر عاشور وملكة جمال الكون.. شاهد

أجمل نساء الكون .. دارين حلمي خطيبة تامر عاشور تبهر جمهوره بأنوثتها

ترشيحاتنا

اتهام القذافي بالتورط في اغتيال زعيم هذه الدولة

خطوبة تامر عاشور وملكة جمال الكون.. شاهد

أخبروه اننى نسيته.. شمس الكويتية توجه رسالة قوية وغامضة فى أحدث ظهور لها

بشار الأسد وزوجته يتعرضان لموقف مفاجئ.. فيديو

أول تعليق برلماني على قرار تحصيل 50 جنيها من كل طالب لتطوير التعليم

مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع القوات وضبط 3 آخرين .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بطن مكشوف.. ناهد السباعي تخضع لجلسة تصوير صيفية جريئة

أجمل نساء الكون .. دارين حلمي خطيبة تامر عاشور تبهر جمهوره بأنوثتها

بـ حذاء وبنطلون غريب.. سميرة سعيد تتعرض للانتقاد في أحدث ظهور لها