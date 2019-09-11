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أركان الإسلام 6.. قيادي منشق: الإخوان يتبعون رسائل البنا وليس القرآن والسنة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 09:32 م
عماد ابو هاشم
عماد ابو هاشم
هاني حسين
قال المستشار عماد أبو هاشم، قيادي إخواني منشق عائد من تركيا، إن عناصر جماعة الإخوان يدعون أنهم يتبعون تعاليم الدين الإسلامي، مضيفا:" مظاهر الإسلام وسيلة للترويج لعقيدتهم وحصد المكاسب السياسية وجمع التبرعات لتنفيذ مخططاتهم".

وأضاف عماد أبو هاشم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" عقدية الإخوان هي تعاليم حسن البنا ولا يتبعون دين الإسلام ".

وتابع عماد ابو هاشم:" رسائل البنا أكدت أن الحكم ركن من أركان الإسلام وأركان الإسلام لدى الإخوان 6 أركان".

وأكمل عماد أبو هاشم:" رسائل البنا ملزمة لكل عناصر جماعة الإخوان، وتعتبر الكتاب الأسمى المتبع داخل جماعة الإخوان وليس القرآن والسنة النبوية، ولكن يمكن التحايل على قواعد الدين الإسلامي ما عدا تعاليم ورسائل حسن البنا ".

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