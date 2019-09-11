نتنياهو يتعهد بسرقة الأراضي العربية .. والاردن تتوعد: اتفاقية السلام على المحك

وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوسيع الحدود الإسرائيلية لو فاز بالانتخابات الأسبوع المقبل في إطار حملته الانتخابية التي لن يعرف مصيرها حتى النهاية.



وأفادت قناة «سي ان ان عربية» ان بنيامين نتنياهو أعلن عن خططه لضم أجزاء من الضفة الغربية، بعد أن صرح بان لديه نية في فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت.



وأكد نتنياهو: لن أفعل شيئا دون تفويض واضح، لذا أطلب تفويضا للقيام بهذا الشئ الذي يحظى بإجماع واسع لتحديد حدود اسرائيل الدائمة، لأنها مناطق حاسمة للأمن القومي.



وأبرزت «اكسترا نيوز» تصريحات نتنياهو بضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في حال نجاحه في الانتخابات القادمة، حيث أكد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، أن اتفاقية السلام مع إسرائيل على المحك.



وأضاف عاطف الطراونة، أن مجلس النواب يرفض كل هذه التصريحات العنصرية التي تصدر عن قادة الاحتلال اساسا ، مؤكدا ان التعاطي مع المحتل يتوجب مسارا جديدا.



وأوضح عاطف الطراونة، أن خرق اسرائيل وامعانها في مخالفة كل هذه القرارات الدولية والقوانين وتطرف اليمين الذي يمثله نتنياهو سيزيد من خطورة المواجهة وتصعيد ستشهده المنطقة بالكامل.