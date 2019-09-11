ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الإفتاء: مساعدة الفقراء أولى من الحج في هذا العصر

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:28 م
الحج والعمرة
الحج والعمرة
محمود ضاحي
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك، نصه: هل مساعدة الفقراء والمحتاجين أَولى من نافلة الحج والعمرة؟

أجابت الدار، أنه في هذا العصر الذي اشتدت فيه الحاجات نفتي بأن كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس مقدَّمة على نافلة الحج والعمرة، وأكثر ثوابًا منها، وهذا هو الذي اتفق عليه علماء الأمة.

وأوضحت أنه يجب على أغنياء المسلمين القيام بفرض كفاية دفع الفاقات عن أصحاب الحاجات، كما أن تقديم سد حاجات المحتاجين على التطوع بالحج أو العمرة يُنيل فاعلها ثواب الأمرين معًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطيب السيدة زينب: قضاء حوائج الناس مقدم على تكرار الحج والعمرة.. فيديو

هل يجوز صرف الزكاة على هيئة أدوية للمرضى المحتاجين .. الإفتاء تجيب

كرر العمرة براحتك من النهارده.. السعودية تلغى رسوم تكرار العمرة.. برلمانيون يطالبون بتطبيق القرار فى مصر.. بيومى: أفضل مساعدة الفقراء والمحتاجين على تكرارها

هل مساعدة الفقراء والمحتاجين أولى من نافلة الحج والعمرة.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

إعدام سعودي ارتكب جريمة مروعة.. الجلاد نفذ الحكم اليوم

شركة "ماكينزي" قدمت الاستشارات.. الحكومة : إعادة هيكلة الوزارات والمصالح الحكومية

قبل زفافها على احمد فهمى.. علاقة هنا الزاهد بأسرة طلعت زكريا

مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع القوات وضبط 3 آخرين .. صور

اتحسدتي.. منة فضالى بإطلالة حزينة تثير تساؤلات المتابعين

شاهد.. محمد رمضان يستعرض سيارته الجديدة.. اعرف ماركتها وسعرها ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان رائع.. شاهد إطلالة هنا زاهد في حفل زفافها

بالأسود.. ريا أبي راشد تفاجئ متابعيها بإطلالة الروك ستار

أول صورة لـ هنا الزاهد يوم زفافها.. شاهد