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مرأة

بفستان رائع.. شاهد إطلالة هنا زاهد في حفل زفافها

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:40 م
هنا زاهد
هنا زاهد
هاجر هانئ
يحتفل اليوم الفنان أحمد فهمى والفنانة هنا الزاهد بحفل زفافهما فى أحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل، وسط حضور الأقارب والأصدقاء المقربين وعدد كبير من النجوم.

أطلت هنا الزاهد فى حفل زفافها بإطلالة رائعة، مرتدية فستانا أبيض ذا أكمام متوسطة الطول وذيل طويل، وأتسم الفستان بالتطريزات البراقة التى زادت من جمال التصميم.

أما من الناحية الجمالية، فأعتمدت هنا الزاهد فى حفل زفافها على تسريحة شعر من أنامل المصفف johny، فيما وضعت لها خبيرة التجميل SARAH NASSER، مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.
بفستان رائع.. شاهد إطلالة هنا زاهد في حفل زفافها
بفستان رائع.. شاهد إطلالة هنا زاهد في حفل زفافها

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