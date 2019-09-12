ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صانع النجوم.. تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة سيمون اسمر

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:28 ص
سيمون اسمر
سيمون اسمر
أحمد البهى
كشف جمال فياض، الناقد الموسيقى اللبنانى، عن الساعات الأخيرة فى حياة المخرج اللبنانى الكبير سيمون أسمر، المُلقب بصانع النجوم. 

وأكد جمال فياض، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الراحل فارق الحياة منذ دقائق، بينما توقف القلب منذ عدة ساعات، وأصبح الضغط 3 فقط، وهو ما جعل البعض ينشر أخبارًا تفيد بوفاته، إلا أنه فارق الحياة منذ دقائق.

وتابع جمال فياض، أن آخر ظهور للراحل كان فى مهرجان الزمن الجميل فى لبنان، حيث قمت بتكريمه وسط وجود عدد من الفنانين المصريين.

وعانى الراحل من أزمة صحية تعرض لها تتعلق بالمسالك البولية وسرطان البروستات ومضاعفات أصابت أيضًا الكلى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القاهرة السينمائي يكرم يوسف رزق الله بعد رحيله بطريقة خاصة ..فيديو

تدهور الحالة الصحية لصانع النجوم اللبنانية سيمون أسمر

اخبار الفن.. أول تعليق من نيكي ميناج بعد اعتزالها.. حالة سيمون أسمر الصحية.. ظهور نادر لـ نبيل الحلفاوي وهو ملاكم

وفاة المخرج الكبير سيمون أسمر

ترشيحاتنا

اتحسدتي.. منة فضالى بإطلالة حزينة تثير تساؤلات المتابعين

هدية كبيرة لـ أكرم حسنى فى عيد ميلاده من زوجته.. شاهد

أجمل نساء الكون .. دارين حلمي خطيبة تامر عاشور تبهر جمهوره بأنوثتها

اخبار الحوادث .. شقيق محمد علي : أخويا عامل فيها مناضل .. بنت تشنق أمها بسبب علاقة عاطفية

بعد التوقف الدولي.. جدول مباريات محمد صلاح خلال سبتمبر

بـ حذاء وبنطلون غريب.. سميرة سعيد تتعرض للانتقاد في أحدث ظهور لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصمم أزياء يكشف صوراً جديدة من فستان زفاف هنا الزاهد .. صور

شاهد اطلالة شقيقة هنا الزاهد في حفل زفافها.. صور

بشعر انسيابي وفستان ملفت.. إيمى طلعت زكريا تتألق فى حفل زفاف هنا الزاهد واحمد فهمى