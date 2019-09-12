صانع النجوم.. تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة سيمون اسمر

كشف جمال فياض، الناقد الموسيقى اللبنانى، عن الساعات الأخيرة فى حياة المخرج اللبنانى الكبير سيمون أسمر، المُلقب بصانع النجوم.





وأكد جمال فياض، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الراحل فارق الحياة منذ دقائق، بينما توقف القلب منذ عدة ساعات، وأصبح الضغط 3 فقط، وهو ما جعل البعض ينشر أخبارًا تفيد بوفاته، إلا أنه فارق الحياة منذ دقائق.





وتابع جمال فياض، أن آخر ظهور للراحل كان فى مهرجان الزمن الجميل فى لبنان، حيث قمت بتكريمه وسط وجود عدد من الفنانين المصريين.





وعانى الراحل من أزمة صحية تعرض لها تتعلق بالمسالك البولية وسرطان البروستات ومضاعفات أصابت أيضًا الكلى.