حارس الأهلي يكشف عن مفاوضات الزمالك معه.. فيديو

كشف أحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة عن تفاوض إدارة الزمالك معه من أجل الانتقال لصفوف الفريق.





وقال أحمد عادل في تصريحاته لقناة الأهلي الرسمية: "تفاوضت مع الزمالك على كل شيء، وكانت هناك جلسات مع مسئولين داخل النادي بعد إصابة جنش، وتوصلنا إلى اتفاق بشأن الأمور المالية، لكن وقت التنفيذ تراجعت ولم أوافق على إتمام الصفقة".





وتابع: "إدارة مصر للمقاصة وافقت على انتقالي للزمالك، وعندما أتى ميدو إلى تدريب الفريق تحدّث معي في الأمر وكانت لديه فكرة مسبقة بشأن هذا الأمر وانطباعه كان أنني أرغب في الرحيل، لكنني أخبرته برغبتي في البقاء مع المقاصة".



