الجزائر تستعد لقرارات مصيرية لتطوير كرة القدم

كشف وزير الشباب والرياضة الجزائري، رؤوف سليم برناوي، عن اجتماع وزاري الأسبوع المقبل، سيدرس مستقبل لعبة كرة القدم في البلاد.



وقال برناوي للإذاعة الجزائرية إن الاجتماع سيتمخض عنه قرارات تاريخية تخص تسيير وتمويل أندية دوري المحترفين.



ورفض برناوي الخوض في المزيد من التفاصيل، غير أنه شدد على أنه سيكون هناك توجه لإلزام الأندية بالاعتناء بالتكوين، بدلا من صرف الأموال في التعاقدات والرواتب الضخمة.



واعترف برناوي بأن النتائج المحققة في الميدان هي التي تحكم على نظام الاحتراف بالفشل أو النجاح، مشيرا إلى أن الكرة الجزائرية لم تفز سوى بلقب وحيد بدوري أبطال أفريقيا منذ البدء بالنظام الحديث للمسابقة القارية عام 1997.



ويتوقع أن تعهد الحكومة لشركات اقتصادية عمومية رعاية أندية دوري المحترفين، بهدف إنقاذها من الإفلاس، مع إعادة النظر في تنظيمها الهيكلي.



من جهة أخرى، كشف برناوي عن أجندة جديدة لتسلم الملاعب التي شرعت الجزائر في بنائها منذ سنوات عديدة.



وذكر أن ملعب وهران الذي سيحتضن حفلي افتتاح وختام دورة ألعاب البحر المتوسط عام 2021، ومسابقات ألعاب القوى لهذه الألعاب، سوف يتم تسليمه في مارس عام 2020، وهو نفس الموعد الذي يرجح أن يتم فيه تسليم ملعب مدينة تيزي وزو، وفي يوليو من نفس العام يتوقع أن يُسلم ملعب براقي بالعاصمة الجزائرية.



أما ملعب الدويرة الملعب الثاني للعاصمة، فقال برناوي إنه سوف يتم تسليمه في أوائل 2021.