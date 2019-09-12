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منوعات

وأخيرا.. فيسبوك يلغي هذه الميزة المزعجة للأبد

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 01:39 ص
فيسبوك
فيسبوك
آية جمعة
أعلن "فيسبوك" إلغاء ميزة لطالما أزعجت كثيرين يفضلون الحفاظ على خصوصيتهم بشكل كبير.

وبحسب ما ذكره موقع "ريفاينري 29" الأمريكي، أعلن "فيسبوك"، أنه سيجعل ميزة "التعرف على الوجه" ميزة اختيارية، بدلًا من جعلها افتراضية.

وأوضح الموقع أنه عندما تقوم بتحميل صورة أو ألبوم جديد لنشره على حسابك الشخصي على "فيسبوك"، فلن يقوم الموقع الاجتماعي تلقائيا بوضع علامة باسمك "تاج" وأصدقائك مثلما كان يفعل "فيسبوك" منذ عام 2017، "يكون فيسبوك قد تعرف على وجهك ووجه أصدقائك من صور البروفايل أو صورك التي سبق وحملتها على حسابك".

وبالنسبة إلى المستخدمين الحاليين على "فيسبوك"، فمن المتوقع أن تظهر إشعارات هذا الأسبوع لتعليمك كيف تعمل ميزة التحكم في خاصية "التعرف على الوجه" بالضبط، وسيقوم فيسبوك بإغلاقها تلقائيا لحين يتم تفعيلها بواسطة المستخدم نفسه.

وبالنسبة إلى المستخدمين الجدد، فستكون هذه الخاصية غير مفعلة إلا بعد أن يذهب المستخدم إلى الـ"الإعدادات" ويقوم بتفعيلها.

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