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رياضة

يا بختك يا متر مش هتلحق القضايا.. تركى ال الشيخ يشعل السوشيال ميديا ..شاهد

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:43 ص
تركى ال الشيخ
تركى ال الشيخ
القسم الميدانى
نشر تركي آل الشيخ مالك نادى بيراميدز سابقا؛ تدوينة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". 

وكتب تركى ال الشيخ "حيكون فيه ابديت لقائمة المسيئين يوميًا ... يا بختك يا متر مش هتلحق قضايا".

وحاز المنشور إعجاب كبير من الجماهير وكانت أبرز التعليقات :

حقك .. والي عامل راجل يستحمل.
من حقك يا معالي الشيخ لا احد ابدا يسمح بالإساءة والإهانة.
المسامح كريم ياعم تركي ويابخت من قدر وعفى.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أعلن مؤخرا تدشين مسابقات فنية أو رياضية على فترات متباعدة خلال الفترة المقبلة لجمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.

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