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فن

جمال وكريم عبد العزيز وعز والعسيلي في حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد ..صور

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:03 ص
احمد عز واحمد جمال
احمد عز واحمد جمال
مصطفى كرم
شارك الفنان أحمد جمال جمهوره بتويتر بمجموعة من الصور مع نجوم الفن والإعلام من حفل زفاف الفنان احمد فهمي علي الفنانة هنا الزاهد.

وظهر أحمد جمال مع الفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز ومحمود العسيلي ومني الشاذلي من حفل زفاف الفنان احمد فهمي وهنا الزاهد.

ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎‎‎إيه الجمال ده يا جيمى عقبالك ♥️♥️" و "‏‎‎‎منور الدنيا كلها يا نجم".

ويحتفل الفنان احمد فهمي وهنا الزاهد بحفل زفافهما بحضور عدد كبير من أصدقائهما نجوم الفن والإعلام.

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