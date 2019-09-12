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تعليم

برقم الجلوس.. نتيجة الطلاب المقبولين فى التنسيق الأخير بمدارس المتفوقين

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 10:28 ص
مدارس المتفوقين
مدارس المتفوقين
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الطلاب المقبولين فى التنسيق الثانى والأخير بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.

ويمكن لمن يهمه الأمر الاستعلام عن النتيجة من خلال الضغط على الرابط التالي:
http://result.exls.emis.gov.eg/

وسيطلب هذا الرابط من الطالب إدخال بيانات منها: الرقم القومي وتاريخ الميلاد ومحافظة الميلاد ورقم الجلوس.

وفيما يلي ينشر "صدى البلد" صورا توضح المستندات المطلوبة من الطلاب المقبولين وقائمة عناوين مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.
برقم الجلوس.. نتيجة الطلاب المقبولين فى التنسيق الأخير بمدارس المتفوقين
برقم الجلوس.. نتيجة الطلاب المقبولين فى التنسيق الأخير بمدارس المتفوقين
برقم الجلوس.. نتيجة الطلاب المقبولين فى التنسيق الأخير بمدارس المتفوقين
برقم الجلوس.. نتيجة الطلاب المقبولين فى التنسيق الأخير بمدارس المتفوقين

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