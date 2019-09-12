سامي الشيشيني: شيكابالا أفضل من محمد صلاح.. فيديو

أكد سامي الشيشيني نجم فريق الزمالك السابق، أن محمود عبد الرازق شيكابالا، يتفوق على مواطنه النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي من الناحية الفنية.



وقال سامي الشيشيني في تصريحات تليفزيوينة: "شيكابالا واحدا من أعظم اللاعبين في تاريخ مصر، ويتفوق على محمد صلاح من الناحية المهارية".



وأضاف سامي الشيشيني: "مشكلة شيكابالا فيه نفسه، فقد كان بإمكانه اللعب في أكبر أندية العالم، لولا الأزمات التي كان يفتعلها في الماضي".



وتألق شيكابالا أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر، الأحد الماضي، وصنع هدفا في فوز الزمالك بثلاثية نظيفة.

