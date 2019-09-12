هؤلاء يسحبون قرعة الدورى الممتاز.. الموعد النهائي وملعب مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن الثلاثى أحمد حسن، نجم الأهلى والزمالك والإسماعيلى وأندرلخت البلجيكى السابق، ومحمد زيدان، نجم منتخب مصر وبروسيا دورتموند السابق، وعبد الستار صبرى، نجم المقاولون العرب ومنتخب مصر وبنفيكا البرتغالى السابق، سيشاركون فى سحب قرعة الدورى الممتاز المقرر إجراؤها بأحد فنادق حى الزمالك الكبرى فى الواحدة ظهرا.



ومن المقرر أن تُعلن اليوم على هامش الحفل الموعد النهائي وملعب مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك.



وتوج النادي الأهلي بدرع الدوري الممتاز موسم 2018 - 2019، بينما توج الزمالك ببطولة كأس مصر، وستقام مباراة السوبر المحلي أحد أيام 18 -19 -20 سبتمبر المقبل؛ للإعلان رسميًا عن نهاية الموسم الماضي.



وتقام ظهر اليوم، الخميس، قرعة بطولة الدورى المصرى الممتاز بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى ومندوبى 18 ناديًا من الأندية التى تشارك فى البطولة الأقوى لموسم 2019/ 2020 بأحد فنادق الزمالك وسط حالة من الشغف لنتيجة القرعة والمواجهات النارية التى ستشهدها المسابقة.



ويشارك فى الدورى الجديد 18 ناديا هي الأهلى حامل اللقب والزمالك الوصيف وبيراميدز الثالث والمصرى الرابع والإسماعيلى والاتحاد السكندرى وسموحة ومصر المقاصة ووادى دجلة والإنتاج الحربى وطلائع الجيش وحرس الحدود والجونة وإنبى والمقاولون والصاعدين الثلاثة أسوان وطنطا وإف سى مصر.



