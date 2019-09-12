بسبب رقم هاتف فتاة.. مقتل طالب على يد صاحب محل موبايلات بالإسكندرية

أمر المستشار أحمد غيث، رئيس نيابة الرمل، بالإسكندرية، بحبس صاحب محل "موبايلات" أربعة أيام على ذمة التحقيق، لقيامه بقتل طالب طعنًا بـ"مقص" في الصدر آثر نشوب مشاجرة بينهما بمنطقة باكوس، لرفض المتهم إعطاء المجنى عليه رقم هاتف أخت خطيبته.



تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بوجود مشاجرة ومتوفي بشارع مسلم بن الوليد بمنطقة باكوس.



انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث قسم شرطة الرمل أول إلى موقع الحادث، وتبين وجود جثة المدعو "علي.م.ع.ح" طالب، وبها طعنة قاتلة في القلب.



وبسؤال شهود العيان، تبين أن المجني عليه انتظر المتهم في الشارع وتشاجر معه وتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين كبير الحجم" لرفضه إعطائه رقم هاتف أخت خطيبته بعد علمه بخطبتها من آخر.



وتبين من التحريات قيام الأهالي بالسيطرة على المجنى عليه وإدخاله لمحل حلاق بذات الشارع، إلا أنه عنده مشاهدته والد المتهم حاول الاعتداء عليه أيضا.



ووفقا للتحريات، تطورت المشاجرة بين الطرفين بعدما قام المتهم بالثأر لكرامته ووالده واستل "مقص" من محل الحلاق وطعن المجنى عليه ما أدى لمصرعه على الفور، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر محضر بقسم شرطة أول الرمل.