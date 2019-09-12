بعد انتهاء التوقف الدولي.. فايلر يظهر العين الحمرا لرباعي الأهلي

حدد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برنامجا بدنيا واستشفائيا خاصل للرباعي الدولي وليد أزارو، وعلي معلول وجيرالدو، وأليو ديانج، بعد انضمامهم لبعثة الفريق في غينيا الاستوائية.



ومن المقرر أن ينتظم الرباعي في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس، بعد عودتهم من المشاركات الدولية مع منتخبات بلادهم، ويسعى فايلر من خلال البرنامج التدريبي الخاص بالرباعي لعلاجهم من إجهاد السفر.



ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت غينيا الاستوائية.