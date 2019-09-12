ربنا كرمنى بواحد شرير.. زاهي حواس: تعرضت لمواقف صعبة خلال بداياتي.. فيديو

قال عالم الآثار زاهى حواس، إنه تخرج في الجامعة بتقدير عام مقبول ورغم ذلك كان عمله فى الآثار بداية نجاحه، لافتًا إلى أنه عشق الآثار بعدما عثر على تمثال لآلهة الحب.



وأضاف زاهى حواس، خلال لقاء خاص مع الإعلامى أحمد مجدى ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الخميس، أنه عمل فى الآثار فور تخرجه في كلية الآداب بقرار جمهورى، مشيرا إلى أنه تعرض لعدة مواقف صعبة خلال بداياته، حيث قابل شخصا شريرا للغاية.



وأكد زاهى حواس، أنه حرص على تكريم هذا الرجل الشرير، لأنه "لولا شره وهجومه عليّ لما أصبحت زاهى حواس الذى ترونه الآن"، متابعًا: "أنا ربنا كرمنى بواحد شرير".



وأوضح زاهى حواس أن نصيحة والده كانت سبب نجاحه ولم يهتم بالانتقادات، أو ينساق للفشل ولا المعارك.

